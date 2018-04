Sénégal: L'asphyxie - Une des causes de décès des nouveau-nés

Pour la coordonnatrice des Programmes santé au Catholic Relief Service (RCS), Fatou Camara, cette formation a concerné plus de 100 prestataires des maternités venus de 7 régions (Dakar, Diourbel, Ziguinchor, Sédhiou, Kaolack, Tambacounda et Louga).

Selon docteur Sarr, cet appui des partenaires en formation et en équipements permet d'aider les nouveau-nés à mieux respirer et, cela va impacter positivement sur la mortalité infanto-juvénile et surtout sur la mortalité néonatale.

Cette formation de 5 jours est initiée par la Direction de la Santé de la mère et de l'enfant (DSME), en partenariat avec Catholic relief services (CRS) et Plan international.

Dakar — Le phénomène de l'asphyxie lors de l'accouchement est l'une des principales causes de décès des nouveau-nés au Sénégal, surtout dans les maternités, a relevé vendredi le Directeur général de la Santé de la mère et de l'enfant, docteur Oumar Sarr.

