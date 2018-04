Cote d'Ivoire: Inspection générale d'Etat - Ahoua N'Doli discute avec la délégation de l'Ocde

La communauté libanaise a salué l'excellente coopération existant entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Elle a exprimé sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara et au vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan

En fait, l'Ocde soutien la transformation structurelle de l'économie ivoirienne basée essentiellement sur les produits de rente, notamment le café et le cacao pour devenir une économie moderne et performante. Par ailleurs, notons qu'en fin de journée, l'Inspecteur général d'Etat avait reçu également la communauté libanaise en compagnie du député Anoblé Félix.

« Nous sommes à Abidjan pour une mission de suivi de l'avancée des réformes vers l'émergence: A savoir les secteurs de l'éducation et celui de la banque. Nous avons rencontré beaucoup d'acteurs ; ce qui a rendu notre mission très fructueuse et nous permet d'avoir une vision d'ensemble sur les progrès réalisés par le gouvernement dans les différents domaines », a fait remarquer Céline Colin.

