Le Chef de l'Etat a assisté le vendredi 27 avril 2018, à Kigali, à la remise du prix Mo Ibrahim pour le leadership d'excellence en Afrique.

Lauréate de l'édition 2017, Ellen Johnson Sirleaf a reçu, le vendredi, à Kigali, capitale du Rwanda, le prix Mo Ibrahim pour le leadership d'excellence en Afrique. C'était en présence du Président Alassane Ouattara, invité spécial de la Fondation Mo Ibrahim.

Dans son allocution, le Chef de l'Etat a rendu un vibrant hommage à celle qu'il appelle affectueusement « ma sœur ». Pour le Chef de l'Etat, « cette femme battante » mérite cette récompense. « Vous êtes une femme exceptionnelle, une universitaire respectée, une politicienne hors pair », a indiqué le Président, lors de la cérémonie remplie d'émotion qui s'est tenue au centre de convention de Kigali, devant un parterre de personnalités.

Il a fait remarquer, dans son discours, les transformations du Liberia sous la houlette de Sirleaf. « En 12 ans, vous avez transformé votre pays. Vous avez fait un travail remarquable. Vous avez réussi à relancer l'économie de votre pays. Vous avez redonné espoir à la population. Vous avez doté le Liberia d'institutions démocratiques. Vous avez travaillé sans relâche à la promotion de la réconciliation ».

Pour le Chef de l'Etat, les actions d'Ellen Johnson Sirleaf vont au-delà des frontières libériennes. Il a cité l'exemple de la coopération entre le Liberia et la Côte d'Ivoire et les actes de l'ancienne Présidente qui ont permis de consolider la paix en Côte d'Ivoire. Il y a la création du Conseil conjoint des chefs traditionnels libériens et ivoiriens qui a fortement contribué à la stabilité des deux pays.

Il a aussi évoqué les conditions particulières mises en place par Ellen Johnson Sirleaf pour recevoir les réfugiés ivoiriens pendant la crise post-électorale de 2011 en Côte d'Ivoire. Il n'a pas également manqué de souligner les actions de l'ancien Chef de l'Etat libérien lorsqu'elle présidait la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao), notamment la résolution de la crise en Gambie après l'élection présidentielle perdue par Yahya Jammeh. Pour toutes ces actions, selon le Président Ouattara, "Ellen Johnson Sirleaf est une perle".

Pas franchis dans le développement du Liberia

Dans son discours émouvant d'acceptation du prix, l'ancienne Présidente du Liberia a, elle aussi, rendu hommage au Président Ouattara qu'elle "connaît bien avant" d'accéder à la tête de l'Etat libérien. Elle l'a remercié pour tous "les conseils et soutiens" durant ces deux mandats. Elle est revenue sur sa gouvernance pour indiquer que beaucoup de pas ont été franchis dans le processus de développement de son pays. Les routes, les centres de santé ont été construits.

La fourniture d'électricité va crescendo. Elle n'a pas oublié de mentionner que depuis 15 ans le Liberia est en paix. « L'Etat de droit a été instauré. Et désormais le pouvoir repose sur le peuple. Le Liberia qui était considéré comme un Etat paria ne l'est plus », a-t-elle dit. En 2013, il affichait un taux de croissance de 8,65%. L'épidémie d'Ebola, a-t-elle fait savoir, a ralenti cette croissance. Mais les Libériens, a-t-elle ajouté, ont repris tout de suite le travail à la fin de l'épidémie pour rattraper ce retard.

Cependant, elle a reconnu que tout n'était pas parfait. Que la lutte contre la corruption doit se poursuivre. Ellen Jonhson Sirleaf quitte le pouvoir, mais continuera son combat pour le développement et l'émancipation de la femme à travers sa fondation Centre présidentiel pour les femmes et le développement.

Avant ces deux allocutions, il y a eu celles du Président Paul Kagame, de Mo Ibrahim, premier responsable de la Fondation qui porte son nom et du président du Comité d'attribution du prix.

Le numéro Un rwandais a remercié Mo Ibrahim pour l'instauration de ce prix qui est important pour les leaders africains. Il a salué le choix de Sirleaf qui a eu à diriger le Liberia dans des moments cruciaux. Il a appelé les dirigeants africains à œuvrer au quotidien à l'amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens avec un service public performant.

Le premier responsable de la Fondation, Mo Ibrahim, tout en saluant le leadership de Sirleaf a soulevé un coin du voile sur le choix de la ville de Kigali pour cette cérémonie. Le Rwanda est "champion dans la question du genre", a-t-il dit.

Salim Ahmed Salim, président du Comité d'attribution du prix, a, lui, lu la déclaration donnant les raisons du choix de l'ancienne Présidente du Liberia : « Ellen Johnson Sirleaf a pris la tête du Liberia quand il était complètement détruit par la guerre civile et a mené un processus de réconciliation centré sur la construction d'une nation et ses institutions démocratiques.

Durant ses deux mandats, elle a œuvré inlassablement au nom du peuple du Liberia. Un tel parcours n'est pas exempt de défauts et, aujourd'hui, le Liberia continue de faire face à de nombreux défis. Néanmoins, durant ses douze ans au pouvoir, Ellen Johnson Sirleaf a posé les fondations sur lesquelles le Liberia peut désormais se construire ».

Le prix en question

Rappelons que le prix Mo Ibrahim a été institué en 2007. Il récompense les chefs d'État ayant exceptionnellement amélioré la sécurité, la santé, l'éducation, le développement économique et les droits politiques dans leurs pays, et transféré démocratiquement leurs pouvoirs à leurs successeurs.

Le récipiendaire reçoit, à la remise du prix, un montant de cinq millions de dollars (environ 2,5 milliards de FCfa), financé sur la fortune personnelle de Mo Ibrahim. Ensuite une pension annuelle à vie de 200 000 dollars (autour de 100 millions de Fcfa).

Ce prix a déjà été attribué à l'ancien Président mozambicain, Joaquim Chissano (2007), l'ex-Chef d'Etat botswanais Festus Gontebanye Mogae (2008), l'ancien numéro un cap-verdien Pedro De Verona Rodrigues Pires (2011) et l'ancien Président namibien Hifikepunye Pohamba en 2014.

Il faut indiquer qu'en 2007, l'ancien Chef de l'Etat sud-africain, Nelson Mandela, figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, avait été fait lauréat honoraire. Cette soirée a été agrémentée par des chants rwandais.