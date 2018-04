Cote d'Ivoire: Ligue 1 (23e journée) - L'Africa veut sa revanche sur l'Asec

En face, Adahi Olivier, pour son premier derby sur le banc des Aiglons, renouvellera sa confiance au gardien Blé Zadi Hortalin et au duo Opoku Richmond-Zebré Yann en défense. L'attaque devrait logiquement être confiée au Nigérian Michaël Ikem et Gonazo Bi Ya Thomas.

La victoire s'impose pour ses poulains qui sont lancés dans une lutte sans merci avec le Sporting Club de Gagnoa, 2e avec 39 points +16, pour la place de dauphin. Pour l'Africa Sports, il faut gagner pour faire oublier la dernière défaite contre Bassam (0-1). « Nous jouons notre va-tout pour la C2», confie Blé Zadi Hortalin, le capitaine de l'Africa. On peut s'attendre à un match encore plus relevé que n'ont été les deux dernières confrontations entre Mimos et Aiglons.

