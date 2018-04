Cote d'Ivoire: Qualité du service de l'électricité - Thierry Tanoh lance un site internet d'alerte

oelleCet outil est une initiative de la direction générale de l'énergie pour renforcer la stratégie de réponse suite aux nombreuses attentes des consommateurs et des opérateurs économiques.

Le ministère du Pétrole, de l'Energie et du Développement des énergies renouvelables dispose, désormais, d'un site internet d'alerte: www.alerte-electricite.ci. Le portail a été lancé, le vendredi 27 avril, à l'hôtel Azalai à Marcory par le ministre Thierry Tanoh.

Ce site, a-t-il dit, a été créé pour répondre aux sollicitations des populations et des entreprises en vue de remédier au dysfonctionnement de la fourniture de l'électricité. Il a ajouté que ce nouvel outil n'est pas fait pour dupliquer les systèmes existants mais permettre plutôt un meilleur suivi de la qualité du service qui est donné aux consommateurs, à la fois aux individus et aux entreprises. Il permettra également au ministère d'avoir, chaque mois, un suivi quantitatif et qualitatif de la performance du secteur par rapport au retour fait par les consommateurs.

Cet outil permettra, en outre, d'avoir un tableau de bord tout en donnant la capacité d'améliorer la gestion du secteur en collaboration avec les partenaires comme la Cie l'Anare.ci, Ci-Energies et les équipes et unités de production de l'énergie, a expliqué le ministre. En d'autres termes, ce site ne vient pas se substituer aux entreprises outillées dans le domaine.

Hyppolite Ebagnitchié, directeur général de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire (Anaré) s'est réjoui de la création de ce site. Il a félicité le ministre pour les efforts entrepris pour mettre à la disposition des populations des outils de communications modernes.

« Notre principale mission est de protéger les intérêts des consommateurs. C'est pourquoi la mise en place d'une plateforme à la disposition des consommateurs nous procure une joie immense. Ce site est pour nous un gage de transparence et surtout un moyen stratégique de faire améliorer la qualité des prestations pour le bonheur de nos concitoyens », a-t-il indiqué.

Pour finir, il a invité les acteurs de la société civile, les associations de consommateurs et les consommateurs à s'approprier le nouvel outil afin d'en assurer une large diffusion auprès des populations.

Amidou Traoré, directeur général de Ci-Energies et Emmanuel Kouadio de la Cie, eux, se sont dit fiers d'avoir été associés à cette initiative et sont prêts à accompagner toute autre initiative de ce genre permettant d'améliorer et de renforcer la démarche des relations continues en vue de la qualité des services fournies. Ils ont, par la même occasion, invité et exhorté les populations à utiliser cet outil.