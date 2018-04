Ile Maurice: Après Maurice, US$ 3 Mds de Quantum Global gelés au Royaume-Uni

L'affaire Quantum Global s'amplifie. Maurice n'est pas l'unique pays où les comptes de Quantum Global (QG) - 91 au total, d'un montant estimé à Rs 17,2 milliards - ont été gelés, sur ordre de la Cour suprême.

Hier, vendredi 27 avril, le juge Phillips des Business and Property Courts, à la Haute Cour de justice de Londres, a émis un ordre pour le gel, au pays de la reine, de trois milliards de dollars américains (plus de Rs 100 Mds) d'actifs de Quantum Global Investment Management. Soit, le gestionnaire, de 85% des 5 milliards de dollars du Fonds Souverain Angolais.

L'ordre s'applique également au fondateur et Chief Executive Officer de QG, le Suisso-Angolais Jean-Claude Bastos de Morais. À l'ami de ce dernier, José Filomeno Dos Santos, qui est aussi le fils de l'ancien président Angolais. Ainsi qu'aux filiales de QG.

Nommément, QG Investments Africa Management Ltd domiciliée au 11ème étage, Medine Mews, rue La Chaussée, dans la capitale mauricienne. Ensuite, QG Investments Ltd et QG Alternative Investments, dont l'adresse respective est Tortola aux Caraïbes et Zoug en Suisse.

La liste continue avec les General Partners - Infrastructure Africa Ltd et Hôtel Africa, dont l'adresse est au 11ème étage, Medine Mews, La Chaussee Street, Port-Louis.

Les General Partners, Agriculture Africa, Healthcare Africa, Mezzanine Africa, Mining Africa, Timber Africa, sont tous domicilés à Level 3, Ebene House, Hotel Avenue, à la Cybercité d'Ebène.

Les Limited Partnership (LP) , QG African Infrastructure, QG Africa Hotel, sis au 8ème étage, Medine Mews, La Chaussee, Port Louis. Et les LP ; QG Africa Agriculture, QG Africa Healthcare, QG Africa Mezzanine, QG Africa Mining et QG Africa Timber, ayant comme adresse postale c/o JurisTax Ltd, Level 12, NeXTeracom Tower II, Ébène.

La Northern Trust Company domiciliée à 50 Bank Street, Canary Wharf, Londres est aussi de la partie.

Le juge Phillips précise que ceux qui ne respectent pas cet ordre sont passibles d'outrage à la cour et donc, d'emprisonnement, d'amende ou d'une saisie de leurs biens.

Bien entendu, ceux concernés peuvent faire une requête à la cour pour être entendus à leur tour. Comme c'est ce le cas actuellement à Maurice. Une nouvelle audience est prévue à Londres le 11 mai. À moins qu'il y ait un arrangement entre les deux parties d'ici là.

Cet ordre de la Haute Cour de Londres fait suite à deux affidavits en date du 24 et du 27 avril, de Paul Xavier Moris, du cabinet juridique international Norton Rose Fulbright.

Celui-ci agit pour le Fonds Souverain Angolais (Fundo Soberano De Angola), ainsi que FSDEA Hotel Investment ltd, FSDEA Africa Agriculture Ltd, FSDEA Africa Investment Ltd, FSDEA Africa Healthcare Ltd, FSDEA Africa Mezzanine Ltd, FSDEA African Mining Ltd et pour finir, FSDEA Africa Timber Ltd.

D'ailleurs, Le Fundo Soberano De Angola a annoncé dans un communiqué relayé par Reuters hier, qu'il a déjà enclenché le processus pour retirer la gestion de ses actifs au groupe Quantum Global.

Son argument est que «le FSDEA reste préoccupé par l'approche de Quantum Global en matière d'investissement des fonds du FSDEA, jugeant qu'elle n'est pas entièrement alignée sur les principes fondateurs du fonds».

https://www.scribd.com/document/377636078/Apres-Maurice-US-3-Mds-de-Quantum-Global-geles-au-Royaume-Uni%20