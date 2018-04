Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - Trois ONG congolaises se coalisent pour aider les jeunes

La Jeune chambre internationale (JCI) a signé, le 26 avril à Brazzaville, des accords de partenariats avec l'association Lisanga 242 et Harris Oyo fondation (HOF) afin de permettre aux jeunes désoeuvrés de se prendre en charge.

Le partenariat entre la JCI et Lisanga 242 concerne les domaines de la formation qualifiante et de sensibilisation. En effet, Lisanga 242 bénéficiera, à en croire son secrétaire général, Ulrich Mickya, de l'expertise de la JCI qui dispose de compétences et de cadres chevronnés en la matière. « Notre organisation a fait de la formation qualifiante son cheval de bataille. Nous sommes arrivés à une phase où nous allons installer nos bureaux départementaux, nous aurons donc plus d'adhérents dans notre association. C'est pourquoi nous avons jugé opportun aujourd'hui de signer un partenariat avec la JCI », a expliqué Ulrich Mickya.

Selon lui, au moment où l'on parle de l'environnement, il est nécessaire de sensibiliser et former la jeunesse congolaise sur cette thématique afin qu'elle soit qualifiée dans les petits métiers. Le but étant, a-t-il souligné, de permettre aux jeunes de se prendre en charge, conformément à la vision de Lisanga 242 de constituer une jeunesse au rendez-vous de sa destinée. Ainsi, après la signature du protocole d'accord, les deux parties vont élaborer un programme par rapport au plan d'actions de Lisanga 242 avant de sélectionner les bénéficiaires.

Rappelant les objectifs de son organisation créée, il y a trois ans, la directrice de HOF, Cécilia Oyo, a indiqué que leur engagement s'est parfois heurté à des rejets mais cela n'a pas freiné leur élan d'aider les plus démunis à travers des actions sociales. « Aujourd'hui 26 avril 2018, la JCI Congo et la HOF vont s'engager à collaborer dans le cadre de projets et programmes divers au profit de leurs membres et des communautés du Congo. Nous en sommes hautement honorés. Je suis convaincue que ce partenariat sera bénéfique pour nos deux amitiés », a indiqué Cécilia Oyo qui a paraphé le document.

Le président de la JCI Congo, Wicksteed Hermann Ngankou, a, quant à lui, rappelé que ces partenariats s'inscrivaient dans le cadre des valeurs que prône sa structure: fraternité humaine, service à l'humanité, notamment les questions de formation ou d'actions d'impact dans les communautés. « C'est un partenariat, cela veut dire que le JCI et ces deux organisations se sont associés autour d'un certain nombre de termes de référence pour arriver à un objectif commun recherché. Pour notre cas, nous sommes conscients que seule nous n'avons pas la prétention d'être les seuls capables à poser des actions positives dans nos communautés. C'est pour cela, nous avons averti qu'il faut se rallier à d'autres organisations qui partagent les mêmes valeurs que nous pour qu'ensemble nous arrivions à solutionner les problèmes de nos communautés », a-t-il expliqué.

D'après lui, si ces deux organisations ont choisi la JCI, c'est parce qu'elle est très organisée et dispose d'une université ainsi que d'une gamme de formateurs devant être mises à leur disposition pour essayer de réduire tant soit peu les coûts inhérents aux formations. De son côté, la JCI pourrait bénéficier de l'accompagnement de ces deux organisations dans certaines activités communautaires. « Notre contribution, c'est d'abord la formation. Nous allons accompagner Lisanga 242 à dispenser des formations qu'ils voudront, de l'expertise qu'ils voudront de la JCI. En ce sens-là, il peut entièrement compter sur JCI Congo parce que nous avons des formateurs qui sont hors du pays qui peuvent venir nous accompagner. Il y a aussi le problème de développement des projets pour le bénéfice de nos communautés », a assuré Wicksteed Hermann Ngankou.

Rappelons qu'au Congo, la JCI compte six organisations locales dont quatre à Pointe-Noire et deux à Brazzaville. D'autres organisations locales sont en création à travers le pays : Oyo, Pointe-Noire, Nkayi et Brazzaville. Elle s'appuie sur quatre domaines d'opportunités : international, communautaire, individuel et affaire.

