Congo-Brazzaville: Sécurité civile - La direction générale reçoit une vingtaine de véhicules

Le commandant Bonaventure Abéna, le sergent Kevin Pacôme Talani Bantsimba et le soldat de première… Plus »

A l'endroit des bénéficiaires, Raymond Zéphirin MBoulou a déclaré : « Le gouvernement de la République, malgré les difficultés que nous avons aujourd'hui et, avec votre aide, avec aussi le concours de quelques citoyens, a fait un effort pour continuer à exercer cette option et continuer à travailler pour assurer la sécurité de sa population ». Et d'ajouter : « Je demande comme toujours que la direction générale de la sécurité civile en fasse bon usage ».

Le don offert en présence du commandement de la police est composé de véhicules anti-incendie et ceux de secours, notamment des ambulances médicalisées et des véhicules de liaison.

