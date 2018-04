Liberia: Coopération - Le Congo et le Liberia disposés à renforcer leurs relations

Par ailleurs, les deux chefs d'Etat ont exprimé leur profonde préoccupation face à la montée du terrorisme qui menace la paix et la sécurité dans le monde. Ils ont aussi signifié leur solidarité avec les pays touchés par la violence des groupes terroristes et réitéré leur détermination à lutter contre ce fléau.

Denis Sassou N'Guesso et George Weah ont, en outre, affirmé leur engagement en faveur de la mise en œuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et souligné l'importance de l'intégration régionale dans la réalisation des objectifs de développement du continent.

Les deux personnalités ont, en outre, exprimé leur préoccupation face à la persistance des crises sur le continent, précisément en République centrafricaine, au Sud-Soudan, en Somalie et au Burundi. Ils ont exhorté les acteurs impliqués dans ces crises à privilégier le dialogue pour garantir la paix et la stabilité.

