Congo-Brazzaville: Médias - Jean-Claude Katende exhorte la RTNC à servir la démocratie

Le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme (Asadho) a appelé à la neutralité des organes de presse publics qui ne devraient pas être utilisés par ceux qui sont au pouvoir pour s'attaquer à d'autres Congolais ne partageant pas leurs points de vue.

Me Jean-Claude Katende a dénoncé, dans une réaction partagée sur les réseaux sociaux, le fait d'avoir été pris à partie, deux jours plus tôt, par des journalistes de la Radio et télévision nationale congolaise (RTNC). « Avant-hier soir, au journal télévisé de 20h 00, j'ai été pris à partie par certains journalistes de la RTNC qui m'ont traité de tous les noms, vilipendé et insulté, parce que je suis contre l'agence de gestion des fonds mobilisés à Genève pour secourir les déplacés interne dont la création a été proposée par le ministre des Affaires étrangères. Je n'ai donné que mon opinion. En quoi cela fait-il mal ? », s'est-t-il demandé.

Pour cet activiste des droits de l'homme dont la position sur la situation en RDC est tranchée, « le manque d'indépendance de certains journalistes de la RTNC est un mal qui ronge fortement la démocratie congolaise ». Mais il a tenu, dans cette réaction, à assurer que malgré tout, sa conviction reste que tout changera un jour dans le pays.

Le président de l'Asadho a également rappelé aux membres du gouvernement congolais que la RTNC était financée par le contibuable national. « C'est une institution publique. Elle ne peut pas être utilisée par ceux qui sont au pouvoir pour s'attaquer à d'autres Congolais qui ne partagent pas les points de vue que les membres du gouvernement soutiennent », a-t-il dit, martelant qu'être un membre du gouvernement ne donnait pas la posture d'avoir raison sur toutes les questions d'intérêt national. Ces derniers, a-t-il insisté, ne devraient pas oublier que la démocratie vit et grandit grâce à la contradiction. « La démocratie est une dispute organisée et où chacun doit du respect aux autres. J'ai l'impression que pour l'actuel régime illégitime et illégal, la démocratie veut dire suivre tout ce que les dirigeants politiques actuels disent ou alors se taire. Ce qui est faux », a regretté l'activiste.