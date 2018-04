Congo-Brazzaville: Santé publique - Le CNTS poursuit sa politique de collecte de sang dans les milieux publics

Une équipe de la structure a posé ses valides, les 27 et 28 avril, au terminus de Mikalou, dans le 6e arrondissement de Brazzaville, Talangaï, où elle accueille de 8 h à 17 h des potentiels donneurs bénévoles.

Après le marché Total, dans le 2e arrondissement Bacongo, le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) poursuit l'opération de collecte des poches de sang en milieu public. Le but étant de rendre disponibles les produits sanguins dans les hôpitaux du pays. En effet, au terminus de Mikalou, quatre tentes sont érigées pour la circonstance pour l'accueil, la consultation des volontaires, le prélèvement et la collation après le don de sang. Afin d'attirer l'attention des passants et des curieux, des chansons religieuses retentissent, des équipes utilisent les mégaphones pour la sensibilisation et même des conducteurs de bus roulent au ralenti pour se faire une idée.

Pasteur dans une église de la place, Sali Obenzelé s'est dit attiré par le fait que donner du sang, c'est sauver des vies. « Un jour j'étais à l'hôpital avec mon frère qui avait un problème de sang, nous avons tourné partout pour en chercher mais en vain. Quand j'ai entendu cela, vraiment j'étais touché, cela m'a poussé de donner de mon sang pour sauver aussi des vies, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin dans les hôpitaux », se souvient-il encore, estimant que ce geste altruiste est une façon pour lui de rendre service à ses bien-aimés.

Selon ce religieux, c'est pour la première fois qu'il fait publiquement un don de sang. Autrement dit, c'est à l'hôpital, lorsqu'un bien-aimé a un problème. « Pour ceux qui hésitent encore, si on a vraiment un bon cœur, on ne peut pas s'empêcher de sauver la vie des autres. Nous sommes des hommes, peut-être que demain j'aurai aussi besoin du sang », a-t-il conseillé.

Atteindre 100% de donneurs bénévoles d'ici à 2020

Du côté des initiateurs de la démarche, l'on estime que le CNTS est l'établissement de référence en la matière et devrait fournir des produits sanguins dans les différents hôpitaux du pays. « C'est pour cela que nous avons pensé aller plus près de la population pour avoir plus de donneurs bénévoles, parce que lorsque nous regardons nos statistiques, nous ne sommes qu'à 40% de donneurs bénévoles à ce jour. Or, l'objectif de l'OMS est d'arriver à 100% de donneurs bénévoles d'ici à 2020 », a indiqué la directrice du Centre interdépartemental de transfusion sanguine de Brazzaville, le Dr Geneviève Mbanzoulou-Boukatou.

L'objectif de la collecte de sang au rond-point de Mikalou est d'atteindre deux cents poches. Pour la première journée, l'accent a été beaucoup mis sur la sensibilisation, en expliquant aux gens la philosophie de la campagne et l'importance du don de sang. « A ceux qui hésitent, je vais dire que le problème de la transfusion peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui, si tu commences déjà par donner, c'est une façon de garantir déjà ton sang, puisque le jour que tu seras en difficulté, il n'y aura plus de problèmes. Donc, tout homme, toute femme âgés entre 18 et 60 ans peut donner du sang quand il se sent en bonne santé », a invité le Dr Geneviève Mbanzoulou-Boukatou.