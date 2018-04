Sénégal: Habib Faye, "un grand fils, une vitrine internationale" selon Macky Sall

Me Aïssata Tall Sall a, au nom de la famille de la veuve du disparu, salué "le geste hautement symbolique" du chef de l'Etat qui a fait le déplacement à l'hôpital Principal et magnifié "la grande générosité" dont a fait montre le lead-vocal du Super Etoile Youssou Ndour.

"Sa contribution (est) reconnue comme décisive dans l'oeuvre de modernisation de notre création musicale depuis les années 80 grâce, en particulier à Youssou Ndour et d'autres grands musiciens comme Ismaëla Lô, Oumar Pène, Idy Diop et tant d'autres" a dit Macky Sall, relevant qu'il a continué "à élargir nos perspectives culturelles et musicales au-delà de nos frontières par des collaborations significatives avec les plus grands noms de l'élite musicale internationale".

