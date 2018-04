Sénégal: Des secrétaires municipaux formés au leadership local

De son côté, le spécialiste de la communication et de la formation du PNDL, Ousseynou Touré dit attendre des collectivités territoriales "une meilleure prise en charge du réseau routier non classé" qui est une compétence transférée.

M. Thiao révèle qu'en 2017, "le FERA a dépensé, au profit des collectivités territoriales, la somme de trois milliards de francs CFA et en consentira plus en 2018".

"Au plan institutionnel, cette session de formation permet aux collectivités territoriales de mieux raffermir leurs rapports avec les groupements et organisations de base que sont les comités de gestion et d'entretien", a expliqué Djibril Thiao, le directeur du CFPTP.

La session, assurée par le Centre de formation et de perfectionnement des travaux publics (CFPTP), avec le soutien financier du Fonds d'entretien routier autonome (FERA) et entre dans le cadre de la mise en œuvre du Projet pistes rurales en appui au Programme national de développement local (PPC/PNDL).

