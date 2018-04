Sénégal: La 22e Journée africaine de la prévention célébrée lundi

Dakar — Le ministre du travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions, Samba Sy préside, lundi à 9h, au King Fahd Palace, la 22e journée africaine de la prévention (JAP), selon un communiqué remis à l'APS.

Le 30 avril, veille de la fête du 1 Mai, a été déclaré par l'interafricaine de la Prévention des Risques Professionnels (IAPRP), Journée africaine de la prévention (JAP) axée cette année sur le thème : "Exigences légales et gouvernance des risques professionnels", rapporte la source.

Selon un responsable du Conseil national du patronat dont les propos sont repris dans le communiqué "1700 accidents professionnels déclarés répertoriés en 2017 au Sénégal et quatre milliards de FCFA payés au titre des réparations des accidents du travail".

"Le tableau est encore plus sombre si on y ajoute les estimations du Bureau international du travail (BIT) ou 12 millions d'enfants meurent annuellement du fait du travail et le taux de lésions non mortelles est 40% plus élevé que les travailleurs adultes (plus de 24 ans)", renseigne le texte.

Lequel fait ressortir que "la situation est particulièrement grave et alarmante dans les pays africains, où la probabilité d'être victime d'un risque professionnel serait 3 à 5 fois plus élevée qu'en Europe".