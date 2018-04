Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption - Une plateforme de lutte et un comité local d'intégrité installés

Depuis quelques jours, la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg) a décidé d'engager une campagne nationale de sensibilisation contre la corruption et ses conséquences.

La Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg) a rencontré, le 26 avril, à la préfecture de Yamoussoukro, l'ensemble du corps préfectoral de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro, les élus, les directeurs et chefs de services ainsi que les chefs traditionnels et religieux.

Le but de la rencontre est de les instruire sur la corruption, ses conséquences sur la Côte d'Ivoire et ses populations. De même que les sanctions encourues par les auteurs de cette pratique aux effets néfastes.

Comme l'a expliqué Aka Francine Henriette épouse Aka Anghui, conseillère du président de la Habg, l'objectif visé par cette vaste campagne de sensibilisation, est d'amener les acteurs des administrations déconcentrées et décentralisées à s'imprégner du dispositif juridique et institutionnel de lutte contre la corruption et les infractions assimilées afin qu'ils s'impliquent dans la prévention et la lutte contre ce fléau dans leurs circonscriptions administratives.

Aux responsables présents, elle a souligné que la gouvernance de la Côte d'Ivoire, sous le Président Alassane Ouattara, a connu une amélioration globale au cours de ses 5 dernières années. Selon elle, l'indice de perception de la corruption publié par Transparency international indique une progression très significative de la Côte d'Ivoire, qui est passée de la 136e place en 2013, à la 103e en 2017, soit un gain de 33 places.

Elle a également noté que la Côte d'Ivoire entend maintenir et renforcer ses acquis dans un monde si ouvert à la concurrence. Consciente que les flux financiers des investissements privés s'orientent vers les pays qui réalisent les meilleures performances en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Elle a donc invité les participants à s'approprier cette lutte, en tant que courroie de transmission entre les populations et l'État, afin de bouter ce fléau hors de Côte d'Ivoire.

Brou Kouamé, préfet de Yamoussoukro, a indiqué que la Habg, quoique encore méconnue des populations, est une grande nécessité. En effet, elle permet de faire la promotion de la Bonne gouvernance, comme souhaité par le chef de l'État. Aussi, a-t-il demandé au corps social d'adhérer à la vision du Président Alassane Ouattara, d'autant qu'elle va œuvrer à assainir la vie publique.

La corruption fait fuir les investisseurs

« Si nous ne travaillons pas à incurver la courbe de la corruption, les autres pays recevront plus d'investissements que nous car la corruption fait fuir les investisseurs », a souligné, pour sa part, Jacques lll Achiaou, directeur de la sensibilisation et de l'éducation de la Habg. Puis de présenter aux participants la notion de corruption, le dispositif juridique et institutionnel. Il en a profité pour annoncer qu'à compter du 28 juin 2018, toute personne soumise à la déclaration des biens qui ne se serait pas encore exécutée subirait les sanctions encourues, conformément à la loi.

Au terme de cette présentation, il a procédé à la mise en place de la plateforme de lutte anti-corruption de la région du Bélier, dénommée « plateforme anticorr » présidée par Brou Kouamé, préfet du département de Yamoussoukro.

Il convient de noter que la journée du 27 avril sera consacrée à la sensibilisation des populations, communautés religieuses, Ong, associations de jeunes et de femmes. La séance de sensibilisation de ces différentes couches sociales va être axée sur les actes de corruption et les infractions assimilées, les modes de saisine et sur le rôle à jouer par la société civile dans la mise en œuvre du contrôle citoyen. La rencontre va s'achever par la mise sur pieds de « Comités locaux d'intégrité ».