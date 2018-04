Cote d'Ivoire: Consolidation de la paix - Marcel Amon-Tanoh parle de l'expérience ivoirienne à l'ONU

Marcel Amon-Tanoh estime que les Etats membres et les partenaires au développement doivent mobiliser les ressources nécessaires au profit des Nations unies, dans le cadre du financement des actions de consolidation et de pérennisation de la paix, par le Fonds d'appui à la consolidation de la paix.

Pour le ministre des Affaires étrangères, toute action de la communauté internationale en substitution à l'Etat restera superficielle et créera un effet d'accoutumance et de dépendance désastreux pour la paix. Ainsi, pour être efficace sur le terrain, dira-t-il, « notre organisation doit afficher une grande cohérence et intervenir sous une entité unique. Elle doit, pour cela, mettre fin à la dispersion de ses ressources et de ses actions constatées dans plusieurs théâtres post-conflit. Il s'agit donc pour elle de mettre résolument en avant sa vision du One UN ».

Il a ensuite donné la vision de son pays concernant le sujet débattu. « Nous devons continuer à servir de caution au déploiement des partenaires au développement, dans les premiers temps de la reconstruction post-conflit. L'exemple de mon pays permet, à cet effet, de poser quelques principes. La consolidation et la pérennisation de la paix étant tributaires de l'état des institutions d'un pays après le conflit, l'action de notre organisation et des autres partenaires devra consister, soit à renforcer l'Etat lorsqu'il existe, soit à le rétablir lorsqu'il s'est effondré », soutient-il.

Le 25 avril, il a participé à la séance d'information du Conseil de sécurité des Nations unies sur la consolidation et la pérennisation de la paix. Lors de son intervention, Marcel Amon-Tanoh a fait le bilan de la situation politique, économique et sociale de la Côte d'Ivoire.

Le 24 avril, le chef de la diplomatie ivoirienne a participé à la séance d'ouverture de la conférence de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies dont les discussions ont tourné autour du thème principal « Consolidation et pérennisation de la paix ».Ce même jour, Marcel Amon-Tanoh a exposé en qualité d'invité spécial au dialogue interactif II organisé en marge du débat général de l'Assemblée Générale portant sur le thème: « Renforcer le rôle des Nations unies dans la consolidation et la pérennisation de la paix ».

