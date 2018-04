Cote d'Ivoire: Le pays se dote de sa première Cour d'Appel de commerce

C'est également, selon le Garde des Sceaux, un effort supplémentaire des autorités publiques nationales qui veulent impulser la relance économique par des mesures concrètes et traduire, par ailleurs, leur volonté de renforcer le partenariat public-privé par des réformes permettant « de maintenir un environnement propice aux affaires et à l'amélioration de la compétitivité des entreprises » comme l'a promis le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lors de la Journée nationale de partenariat Etat-Secteur privé en 2017.

A cette occasion, le ministre Sansan Kambilé a indiqué que le renforcement des infrastructures judiciaires à travers cette Cour d'appel vient combler « une forte attente des acteurs économiques et des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire en matière de gouvernance ».

Les affaires en matière de commerce seront désormais traitées au second degré exclusivement par une juridiction dédiée. Cet objectif de bonne gouvernance et d'efficacité judiciaire en cette matière spécifique a été matérialisé, hier par l'inauguration à Cocody Attoban, de la première Cour d'appel de commerce par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.