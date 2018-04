Cote d'Ivoire: Sita 2018/Kablan Duncan - "La Côte d'Ivoire, un scandale touristique... "

La 8e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan s'est ouverte hier, sous la présidence du Vice-Président ivoirien qui, relevant les potentialités du pays, a invité les investisseurs à contribuer à son essor.

Se tenant du 27 avril au 1er mai, autour du thème « Les nouvelles technologies au service du tourisme », le Salon international du tourisme d'Abidjan (Sita), édition 2018, s'est ouvert le vendredi 27 avril, au Parc d'exposition de la zone aéroportuaire de la capitale économique (et touristique) ivoirienne, en présence du Vice-Président Daniel Kablan Duncan. Qui, dans son allocution d'ouverture, a révélé : « La Côte d'Ivoire est un véritable scandale touristique, au regard de ses diversités d'expressions touristiques et eu égard à la richesse de son potentiel ».

Le Vice-Président citant, en guise d'exemples, le tourisme balnéaire, le tourisme de congrès et d'affaires, l'écotourisme et le tourisme d'aventure, le tourisme sportif, les offres culturelles et religieuses, le tourisme de patrimoine et de mémoire. Bien plus, interprétant les statistiques impressionnantes du secteur, ces cinq dernières années, il confie que la destination ivoirienne, selon les structures de référence que sont Jumia Travel et le Groupe Accor, se classe dans le « Top 5 en Afrique » et Abidjan, en particulier, fait partie des trois pôles les plus prisés en matière du tourisme d'affaire sur le Continent.

La paix et la réconciliation essentielles à l'essor du tourisme

En tout état de cause, Kablan Duncan argue que « ce bond qualitatif qui a fait passer la contribution au Pib ivoirien de 1,8% en 2011 à +7%, en 2016/2017, procède de la politique hardie impulsée par SEM. Alassane Ouattara, le Président de la République. Laquelle s'appuie sur la paix, la réconciliation nationale et la reconstruction qui sont essentielles à l'essor du tourisme ».

En outre, il souligne que les acteurs de ce secteur, du reste transversal, ont su rebondir au lendemain de la page noire de l'attentat de Grand-Bassam en mars 2016, au point d'engranger des dividendes. Prenant en exemple les investissements étrangers et nationaux dans l'hôtellerie, le lancement imminent de l'Aérocité avec le parc d'exposition accueillant aussi bien le Sita que les grands évènements tels que le Sara, Archibat...

Et de souligner qu'en l'espace d'une semaine, Abidjan a (dé) montré l'attrait de la destination ivoirienne, avec le 5e Sommet Ua/Ue, en novembre 2017, qui accueilli + de 7000 visiteurs avec près de 60 Chefs d'Etat ; et le Congrès Icasa, en décembre, avec plus de 8000 délégués.

3e pilier de développement, hub régional : le numérique au cœur !

De ce qui précède, le Vice-Président reste convaincu, plus que jamais, que « le tourisme représente le 3e pilier du développement économique de la Côte d'Ivoire. Avec notamment la mise en œuvre de projets structurants mis en œuvre par le ministre du Tourisme, Siandou Fofana et qui devraient capter plus de 3000 milliards de Fcfa d'investissements et une offre conséquente d'emplois dans divers domaines liés à l'écosystème touristique ».

Revenant sur la thématique générique du Sita 8, « Les nouvelles technologies au service du tourisme », qu'il juge « pertinente », Duncan la trouve, tout aussi, en phase avec la vision des ministres du G20 qui étaient en conclave à Buenos Aires (Argentine) avec l'Organisation mondiale du tourisme (Omt). A cet égard, il lie les destins de la révolution numérique et de l'essor touristique mondial. Le tourisme qui est depuis 2015, la première activité de service de par le monde.