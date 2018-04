Afrique: MTN Ligue1 (23è journée) - L'Africa Sports jouera pour "l'Afrique", l'Asec pour la confirmation

L'Africa sports et l'Asec mimosas s'empoigneront ce dimanche 29 avril 2018, en match comptant pour la 23è journée de la Mtn Ligue1.

Prévu autour de 17h30 au stade Robert Champroux de Marcory, ce second derby de l'année entre deux des plus prestigieuses formations de Côte d'Ivoire, loin d'être une opposition comptant pour du beurre polarisera une fois de plus l'attention des inconditionnels de la balle ronde.

Vainqueurs à l'aller (1-0), les poulains du coach Amani Yao Lambert César, champions depuis la 22è journée n'ont plus la pression. A trois journées de la fin du championnat national, l'Asec mimosas, en effet, a déjà "tué" la saison. Pour les "Actionnaires", seule la grande rivalité entre les jaune et noir, et les vert et rouge pourrait être le principal enjeu de cette confrontation de luxe.

En plus du caractère de prestige que revêt cette opposition, l'équipe de l'Asec toute entière à défaut de "corriger" l'éternel rival pour la seconde fois, pourrait sortir le grand jeu pour permettre à son "serial killer", Touré Amed de marquer des points, et se remettre à hauteur de l'actuel buteur de la Mtn Ligue1, Togui Mel William.

Les "Aiglons" qui savent en revanche que le titre est désormais à des années lumières, feront plus que jouer. A défaut de la première place, les poulains du coach Olivier Adahi rêvent de la deuxième place, synonyme de l'Afrique. Une place à laquelle reste scotché le Sporting club de Gagnoa. Toute chose qui laisse entrevoir de chaudes retrouvailles entre ces deux vieilles connaissances de la Ligue1, le dimanche.