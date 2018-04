Tchad: Des Tchadiens de tribus arabes combattraient en tant que mercenaires au Yémen

Depuis novembre 2015 le Tchad a envoyé des centaines des soldats pour participer à la guerre au Yémen, mais les autorités tchadiennes gardent le silence sur ces accords. En mars 2016, sollicitées par RFI, elles n'ont pas souhaité faire de commentaire. Le général tchadien Hassan Saleh Aldjinedi, proche du régime soudanais, serait à Riyad et coordonnerait l'arrivée des forces tchadiennes. Sollicités par RFI, il n'était pas possible de joindre des responsables tchadiens.

Selon des sources concordantes, ces combattants tchadiens sont recrutés parmi les civils des tribus arabes des régions pauvres et excentrées du Tchad. Une fois tués au combat ils sont enterrés sur place. Et leurs familles discrètement indemnisées. Sans jamais avoir droit aux honneurs des soldats tombés face à Boko Haram.

