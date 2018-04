Sahara Occidental: Le mandat de la Minurso prolongé pour six mois uniquement

La militante française de la cause sahraouie, Claude Mangin, plus que jamais déterminée, a… Plus »

Sur le papier, le texte appelle les parties à une reprise des pourparlers de paix pour trouver un compromis juste, durable et réaliste à ce conflit sous la houlette du nouvel envoyé spécial de l'ONU Horst Koehler. Et pour éviter de nouveaux délais dans la reprise des négociations, le renouvellement de la Minurso est pour 6 mois uniquement sans quoi les Américains ont indiqué « être prêts à prendre leurs responsabilités ».

Vingt-sept ans après sa création, la mission de l'ONU au Sahara occidental fait l'objet chaque année d'un renouvellement houleux entre les alliés du Maroc, au premier rang desquels la France et les Etats-Unis, et ceux du Polisario. Cette année, la Russie, la Chine et l'Ethiopie et dans une moindre mesure la Suède, se sont élevés contre un texte qu'ils estiment trop favorable au Maroc sans pour autant s'y opposer, reconnaissant le rôle stabilisateur de la Minurso.

