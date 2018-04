Mali: Dissensions au sein de l'Adema

Conséquence : deux camps se font désormais face au sein de l'Adema, ceux qui souhaitent soutenir dans le candidat interne - ils ont le soutien d'anciens dirigeants de l'Adema - et ceux qui lorgnent vers un soutien du président sortant qui n'est pas encore officiellement candidat. Ces derniers espèrent d'ailleurs que le candidat de l'Adema qui tient pour le moment la corde refuse d'aller au charbon. Chaque camp affûte ses armes, et les observateurs se demandent même si on n'assiste pas à une nouvelle cassure au sein du parti qui a pour emblème une abeille.

Réplique immédiate du secrétaire général du comité exécutif de l'Adema dans une autre lettre : la décision du président du parti est nulle et non avenue. Pourquoi ? Parce que Dioncounda Traoré n'est pas encore définitivement le candidat du parti. Ce choix reste à être validé, ajoute le secrétaire général Assarid Ag Imbarcaouane.

