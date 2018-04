Bénin: Faux médicaments au Bénin - Le député Atao se présente aux juges et ressort libre

Du Bénin, premier site de départ de l'ancienne côte des esclaves, sont partis entre 1,5 et 2… Plus »

L'avocat est ravi et raconte aussi à la presse que son client aurait été bousculé et brutalisé par des policiers à son arrivée.

La décision précise qu'il faut l'autorisation du bureau de l'Assemblée ou celle des députés avant toute action judiciaire contre monsieur Atao. Mais attention l'affaire n'est pas close nous rappelle Me Alfred Bocovo : « Les poursuites ne sont pas arrêtées. On reviendra devant la justice quand l'Assemblée aura dit son mot. »

Surprise vendredi au tribunal de Cotonou, le député fuyard se présente librement devant le magistrat instructeur de la procédure. Il est écouté et mis en examen, entre autres pour vente de médicaments falsifiés et blanchiment. Il est renvoyé devant le juge des libertés. Devant lui, ses avocats agitent l'immunité parlementaire.

Il est ressorti libre, le juge des libertés à refuser de le placer en détention parce qu'il est député. Il y a un préalable, l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du Parlement. Cette autorisation n'existe pas pour l'instant. Il avait pris la fuite depuis le déclenchement de l'affaire. En remontant une filière de trafic de produits pharmaceutiques, la police est tombée sur ses entrepôts et y a saisi plusieurs tonnes de produits. La suite des enquêtes l'accable et le procureur demande la levée de son immunité.

