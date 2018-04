Togo: Faure Gnassingbé opte pour le respect du calendrier électoral

Trois rendez-vous électoraux sont attendus d'ici la fin de l'année à savoir les élections législatives et locales mais aussi et surtout un référendum sur une révision constitutionnelle contestée.

« La voie démocratique que nous avons choisie implique que la parole soit donnée périodiquement aux électeurs à travers des consultations et scrutins pour qu'ils expriment les choix conformes à leurs aspirations. Nous ne nous en écarterons pas car toute autre option reviendrait à méconnaître la sagesse de notre peuple et l'intelligence de nos concitoyens. Le point de vue de chaque Togolais est important. Aussi, les rendez-vous retenus par le calendrier électoral cette année seront-ils tenus », a déclaré le chef de l'Etat togolais.

Faure Gnassingbé a passé en revue toute une série de préoccupations de l'heure telles que la signature d'un accord avec les syndicats des enseignants et la contractualisation des hôpitaux. Il a par ailleurs annoncé que la parole sera donnée aux électeurs à travers des consultations et scrutins dans le respect des délais légaux.

