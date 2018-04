Madagascar: Œuvres sociales - « Aquarelle » pense au côté humain

Çela fait peur, certes, mais ce n'est pas sorcier non plus ! Faire de « la mort », le thème… Plus »

Une manière de les épauler pendant la durée de leurs études s'ils sont animés d'un désir de les poursuivre. Des efforts sont aussi enregistrés dans le domaine de l'hygiène au niveau de chaque famille et des « fokontany » environnants. « Aquarelle » a pris, sur ce point, une bonne initiative car l'usine se situe dans la périphérie de la ville et la plupart de ses employés y vivent. Aussi, pour avoir un bon rendement, faut-il penser à tous les aspects de la vie, incluant l'aspect humain.

Mu par l'esprit inculqué par Nelson Mandela « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde », les membres du comité RSE d' « Aquarelle » de « Ciel group » ont inauguré hier la rénovation de l'EPP Ankeniheny fortement endommagée par les cyclones. De nouvelles tables-bancs ont également été offertes pendant cette cérémonie. Action qu'ils ont pu réaliser grâce aux fonds collectés lors de la célébration de la journée de « Love day » (12 novembre) créée par Harold Mayer. Face à la paupérisation qui sévit dans le milieu des bas quartiers, le comité a pris en charge tous les frais de la scolarisation des 26 enfants des classes T1 et T2.

La zone franche « Aquarelle » s'est implantée à Madagascar depuis une dizaine d'années et s'est spécialisée dans la confection de vêtements de toutes sortes, mais elle mène aussi des actions sociales dans le domaine de l'éducation et celui du sanitaire.

