Madagascar: Football-Analamanga - Un somptueux COSFA-Elgeco dimanche !

Pour rester à cette journée de dimanche, il y aura certes la super coupe Orange Kitra de 14h mais le premier match opposant Mama FC à l'Adema ne manque pas non plus de charme. Une chose est certaine, les gars d'Ivato à l'image de Ravo ou de Jonah, tenteront de se surpasser pour montrer de quoi ils sont capables et que le staff technique des Barea a tort de les avoir sous-estimer. Le genre de sursaut d'orgueil que tout le monde attendait de nos joueurs.

Le clou des matches de ce dimanche reste incontestablement les chaudes retrouvailles entre Elgeco Plus et le COSFA. Une rencontre placée sur un air de revanche à prendre pour des militaires qu'Elgeco a battus par deux fois lors de la ligue des champions mais qui ont repris du poil de la bête pour se trouver à la troisième place de ce très relevé sommet tananarivien.

