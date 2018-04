Afrique Australe: FFKM-CFM-SADC - Guerre de médiation

Çela fait peur, certes, mais ce n'est pas sorcier non plus ! Faire de « la mort », le thème… Plus »

Présence internationale. Quoi qu'il en soit, une médiation nationale n'exclut pas l'intervention de la communauté internationale. La SADC et l'Union africaine ont piloté le processus de sortie de crise en 2009 lorsque les Malgaches n'étaient pas arrivés à s'entendre entre eux. L'intervention de la communauté internationale s'est soldée par la signature d'une feuille de route qui a abouti à la mise en place d'un régime transitoire. Quatre ans après, les médiateurs étrangers sont de retour. Les manifestants sur la Place du 13 Mai s'y opposent. Mais, d'après nos sources, Joachim Chissano et Ramtane Lamamra sont attendus à Tana ce week-end.

Crédibilité et neutralité. La concurrence semble être dure entre les deux entités nationales. La question de crédibilité et de neutralité vis-à-vis des autorités politiques et des entités politiques alimente les débats dans le microcosme politique. Le CFM ou le FFKM ? Si le Conseil du « Fampihavanana Malagasy » se contente pour le moment d'un communiqué où il affirme que le « dialogue constitue la seule voie pour résoudre les conflits entre les protagonistes politiques », les quatre prélats du Conseil Œcuménique des Eglises Chrétiennes de Madagascar invitent les chefs d'Institution, les parlementaires, les dirigeants politiques et les leaders politiques à assister au culte qui sera organisé demain à l'église anglicane à Ambohimanoro. C'est à cette occasion que le FFKM annoncera son plan de médiation. De l'autre côté, l'opinion publique semble être défavorable à l'intervention du CFM. Depuis quelques jours, la photo qui montre Maka Alphonse (président du CFM) aux côtés du président de la République Hery Rajaonarimampianina lors du lancement des travaux d'extension du Port de Toamasina circule dans les réseaux sociaux. Pour les « facebookers », le président du CFM n'est plus politiquement neutre.

Parallèlement aux manifestations qui se poursuivent sur la Place du 13 Mai sous l'égide et la coordination des députés de l'opposition, les appels au dialogue se multiplient. Ce dialogue est même déjà engagé, mais a été suspendu dès la première rencontre qui s'est tenue mercredi dernier à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Ce dialogue a été initié par l'Union africaine. Actuellement, l'Union africaine qui va incessamment envoyer à Madagascar son principal médiateur Ramtane Lamamra n'est pas seule dans le processus de médiation dans la crise malgache. La SADC aussi va dépêcher l'ancien président mozambicain Joachim Chissano. Deux médiations nationales entrent en concurrence avec la médiation de la communauté internationale. Il y a celle qui va être pilotée par le FFKM (Conseil Œcuménique des Eglises Chrétiennes de Madagascar) et celle que le CFM (Conseil du Fampihavanana Malagasy) dont les membres sont payés par les contribuables pour cette mission va entamer dans les prochains jours.

