Madagascar: SMM - Contre l'instrumentalisation de la Justice

Déni de Justice. Pour le syndicat des magistrats de Madagascar, les conflits actuels sont de natures politiques qui méritent des solutions politiques « dans le strict respect de la constitutionnalité ». « Nous ne tolérons plus la velléité de certains magistrats qui feraient un déni de Justice en bloquant manifestement des plaintes déposées auprès des différentes instances. », prévient-il. En ce qui concerne les prochaines élections, les magistrats d'avertir : « Nous tenons à prévenir tous ceux qui espèrent ou tenteront de frauder, de détourner les votes ou d'enfreindre les lois ; que la Justice s'indignera et s'y opposera farouchement par tous les moyens qui nous sont possibles. »

Les magistrats s'opposent également à l'instrumentalisation de la Justice. « Nous refusons catégoriquement que le pouvoir de la Justice concernant les poursuites, les répressions et emprisonnements soit utilisé contre les opposants ou de ceux que les dirigeants accusent de déstabilisateurs. », clarifie le SMM qui réclame haut et fort le respect et la restauration de l'Etat de droit.

Dans son communiqué du 27 avril 2018, le Syndicat des Magistrats de Madagascar (SMM) condamne fermement l'utilisation des répressions et les fusillades sur la foule, l'interdiction aux citoyens de procéder à des manifestations publiques, la privation de la liberté d'expression ainsi que l'impunité et la corruption sous toutes ses formes.

