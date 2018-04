Madagascar: La nécessité de relancer l'intérêt du mouvement

Çela fait peur, certes, mais ce n'est pas sorcier non plus ! Faire de « la mort », le thème… Plus »

Le mouvement a commencé à s'étendre en provinces et il mobilise déjà un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, appel sera lancé, nous dit-on, pour une grève générale. Sera-t-il suffisamment mobilisateur pour gonfler le moral des manifestants? En tout cas, c'est la suite logique que « les députés du changement » estiment devoir donner au mouvement pour mobiliser ces derniers.

Tous ceux qui se sont rués sur l'avenue de l'Indépendance, samedi denier, étaient animés par le désir d'un véritable changement. La manifestation s'est déroulée sans trop de dommages et a réussi à ébranler le régime. Cette première semaine fut celle de l'organisation du mouvement. Les manifestants ont rendu hommage aux victimes et le dépôt de la requête de la déchéance du chef de l'Etat à la HCC a été fait. Les déclarations de personnalités appuyant cette requête sont venues de toute l'île. Néanmoins, des voix se sont fait entendre, développant une argumentation plus raisonnable et insistant sur la légalité de la démarche à suivre.

Le mouvement conduit par « les députés pour le changement » a réussi durant cette première semaine à entretenir la flamme de la contestation. Le fait que toutes les manifestations se soient passées dans le calme lui permet de jouir d'un véritable crédit auprès la population. Mais il lui faut réussir à maintenir l'intérêt de ceux qui le suivent. Les leaders du mouvement ont annoncé qu'une grande déclaration serait faite sur la place du 13 mai pour mobiliser le plus de monde possible.

