Madagascar: MPPSPF - Un millier de fauteuils roulants pour les PSH

La ministre Onitiana Realy a distribué hier des matériels d'aide à la mobilité réduite à des Personnes en Situation de Handicap (PSH).

Razanamparany Dimby Harinivo Nadia. Amputée des jambes suite à un problème cardiaque, son témoignage sur les réseaux sociaux et dans la presse, a provoqué une vive émotion au sein de l'opinion publique. Y compris au niveau du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF) qui ne l'a pas oubliée en l'incluant parmi les Personnes en Situation de Handicap (PSH) bénéficiaires de fauteuils roulants, coussins, béquilles et cannes anglaises dont la distribution a eu lieu hier au restaurant Le Pavé à Antaninarenina. L'occasion pour la ministre Onitiana Realy de louer particulièrement « le courage, la foi et la combativité exemplaires de cette jeune mère de famille de 26 ans qui a deux enfants en bas âge ».

Vulnérables. Le MPPSPF va renouveler l'opération dans les prochains jours en dotant également une cinquantaine de PSH d'autres régions du pays, de matériels d'aide à la mobilité réduite, dans le cadre d'un partenariat avec la Plateforme des Fédérations des Personnes Handicapées (PFPH). Et ce, après les 55 PSH d'hier issus de la Région Analamanga qui s'inscrivaient dans le cadre d'une convention de partenariat entre l'Eglise des Saints des Derniers Jours (LDS) et le MPPSPF qui porte au total sur 300 fauteuils roulants destinés en priorité aux plus vulnérables.

Evaluation. La livraison du premier lot - constitué de 107 fauteuils roulants, 108 coussins, 55 béquilles et cannes ainsi que des pièces de rechange - sera suivie de deux autres envois à Madagascar. En tout cas, les PSH qui souhaitent recevoir lesdits matériels, devront répondre à des conditions bien définies. Elles doivent notamment passer par une étape d'évaluation auprès du Centre d'Appareillage de Madagascar (CAM) ou Service d'Appareillage Régional (SAR) du ministère de la Santé Publique.

Fonds propres. En plus des actions de partenariat avec des ONG et autres organismes associatifs, le MPPSPF a aussi fait l'acquisition sur ses fonds propres, de matériels techniques destinés aux PSH. Depuis 2015 jusqu'à ce jour, près d'un millier de fauteuils roulants ont été distribués à des PSH préalablement identifiées par les services et/ou les plateformes d'associations implantés aux quatre coins du territoire. Une Direction à part entière existe d'ailleurs depuis 2016 au sein du MPPSPF qui entend améliorer les conditions de vie des Personnes en Situation de Handicap ou à mobilité réduite.