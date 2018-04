Madagascar: Miora Ratsimbazafy - « Le développement communautaire passe par les jeunes »

Çela fait peur, certes, mais ce n'est pas sorcier non plus ! Faire de « la mort », le thème… Plus »

Menée sur des jeunes de 13 à 18 ans et parlant des thématiques de la santé de la reproduction ainsi que de l'orientation scolaire, l'initiative avait pour objectif de savoir les points de vue des jeunes sur les thématiques, mais surtout sur « comment ils appréhendent les problématiques socio-économiques et politiques actuelles » . « Nos actions ont également voulu savoir quelles solutions les jeunes pourraient proposer pour changer la donne » a également fait savoir Miora Rastimbazafy. Cette dernière de renchérir que bien que « première action menée par l'association, l'enquête fut une réussite et enrichissante sur comment entreprendre le développement du district via les jeunes » .

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.