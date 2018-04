Sénégal: Employabilité des jeunes - Le Sénégal met en œuvre toutes les recommandations de l'UNESCO (responsable)

La question est de savoir comment faire pour atteindre la masse critique de techniciens dont le marché national et international du travail a besoin dans différents domaines. La durée moyenne du séjour à l'école qui est de 2, 9 ans, là où il est de 5 ans dans les pays émergents, le temps de travail et la qualité de la main d'œuvre qui ne répond pas toujours aux besoins sur le marché.

Il faut également, selon l'Unesco, effectuer une analyse du marché du travail, et entreprendre des études de suivi régulières. Ce lien entre l'enseignement supérieur et l'emploi est au cœur d'initiatives menées dans de nombreux pays africains, a-t-elle relevé.

L'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture demande aussi de mettre l'accent sur les langues africaines et sur tous les sujets de nature à œuvrer à la cohésion, a dit la conférencière.

Aminata Sall Diallo introduisait le thème : "Promotion de l'enseignement scientifique et technique pour accroître l'employabilité des jeunes et accélérer la capture du dividende démographique au Sénégal : état des lieux et perspectives", lors du 2-ème symposium de la Société des amis de l'Académie nationale des sciences et techniques (SA-ANSTS) à l'auditorium de l'université de Thiès.

