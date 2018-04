Sénégal: Grève de 72h de l'alliance "And Guesseum" à partir du 2 mai

Mballo Dia Thiam a rappelé que la plateforme revendicative tourne autour du paiement intégral des arriérés de salaires des contractuels du plan Kobra et du plan Jica, du versement de la première phase de la motivation nationale et du parachèvement des actes qui doivent consacrer le statut aux personnels des collectivités locales.

M. Thiam s'exprimait à l'occasion d'une tournée nationale d'information et de mobilisation au centre hospitalier régional de Diourbel, Heinrich Lübké l'initiative du département des jeunes de la coalition "And Gueusseum".

"Avant-hier [jeudi] seulement, nous avons décliné notre deuxième plan d'action dans lequel une grève de 72 heures a été déclenchée et débutera le 2 mai sur l'étendue du territoire national avec le respect des urgences et du service minimum", a-t-il dit.

