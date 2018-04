Tunisie: La dynamique de croissance est bien installée

«Rien ne manque aux entreprises tunisiennes pour conquérir le marché mondial, en général, et le marché africain, plus précisément. Il est de leur devoir de ne plus se contenter du marché local», confirme Hakim Ben Yedder, directeur général de la Comar Assurances.

Suite au lancement de la Comar Assurances en Côte d'Ivoire en septembre 2017 et après l'entame de l'année 2018 avec une nouvelle identité visuelle, c'est un nouveau départ qui ne fait que confirmer une solidité financière avérée, une gouvernance conforme aux standards internationaux et la ferme volonté d'innovation.

La Comar Assurances devient ainsi la première compagnie d'assurances à s'implanter en Afrique, fait savoir Lotfi Ben Haj Kacem, directeur général adjoint de Comar Tunisie, pour qui l'implantation en Côte d'Ivoire augure une nouvelle étape, celle de la mise en place d'une plateforme régionale pour l'Afrique subsaharienne.

Un réseau en nette expansion

Le réseau de la Comar Assurances ne cesse d'observer une expansion tant à l'échelle nationale qu'internationale avec 159 représentations à l'intérieur du pays, 45 en Afrique, 11 en Asie, 15 en Europe et 8 en Amérique, ce qui témoigne d'une réussite croissante. Avec 178 millions de dinars de chiffre d'affaires et 467,7 millions de dinars en engagements techniques en 2017, et une expérience d'environ 50 ans, la dynamique de croissance caractérisant la Comar Assurances n'est plus à démonter .

Toujours dans le cadre de l'innovation et le raffermissement des relations avec les jeunes entrepreneurs, une convention de coopération entre le Centre d'affaires pilote du Grand Tunis (CAP-GT) et la Comar Assurances signée en octobre 2017, a constitué une initiative de Partenariat public-privé (PPP) en faveur des jeunes promoteurs dans laquelle la Comar assure le rôle de conseiller et d'accompagnateur en assurance de l'activité des jeunes promoteurs.

Un engagement citoyen continu

La promotion d'événements sportifs et culturels importants ne fait que consolider l'engagement citoyen de la Comar Assurances. En effet, le marathon Comar, créé en 1986, s'impose aujourd'hui comme un rendez-vous sportif international incontournable. Pour les deux dernières années 6.559 coureurs, dont 378 étrangers représentant 26 pays, ont pris part à cette manifestation sportive de grande envergure.

Le second grand rendez-vous culturel est institué depuis 1997.

La Comar d'or qui récompense annuellement la production romanesque. Pour la 22e édition, la cérémonie de remise des prix sera organisée samedi 28 avril, au Théâtre municipal de Tunis, sous l'égide du ministère des Affaires culturelles. Depuis la création de ce prix littéraire, 67 prix ont été décernés pour les romans en langue arabe et 68 prix pour les romans en langue française.

Ramadan étant à nos portes, le 1er juin prochain, la Comar organisera, comme de coutume, la traditionnelle rencontre entre les lauréats, les jurys et les représentants de la presse.