Tunisie: Déséquilibre total - Loin du suspense

D'habitude, Dame Coupe nous réserve au moins une surprise par tour. Aujourd'hui, nous sommes persuadés qu'il n'y aura pas de suspense.

Le premier rendez-vous entre l'Espérance de Tunis et Jendouba Sports sera celui des extrêmes. L'équipe du Nord-Ouest est certes ambitieuse, mais elle devra se rendre à l'évidence.

L'Espérance vient de gagner aisément le derby de la capitale mercredi dernier. L'effectif «sang et or» est riche et regorge de bonnes individualités à l'expérience consommée. L'équipe de Ben Thayer a trouvé son rythme de croisière et va jouer sur deux fronts.

Mieux, elle vise le titre, même s'il est encore trop tôt d'en parler. En face des Espérantistes, il y aura une ambitieuse équipe de Jendouba Sports. Mais l'ambition sera-t-elle suffisante pour éliminer les «Sang et Or»? Difficile, sans doute. Ce qui est certain, c'est que Jendouba Sports va jouer sans complexe.

Ses joueurs vont découvrir le haut niveau et même en cas de défaite, ils auront l'impression d'avoir accompli leur tâche. A la salle olympique de Sousse, l'Etoile Sportive du Sahel retrouvera l'ASHammamet. Il y a trois jours, l'équipe du Sahel et celle du Cap Bon s'étaient affrontées dans le cadre de la dernière journée du championnat.

Les Etoilés se sont imposés par, tenez-vous bien, 20 buts d'écart. Qu'en sera-t-il tout à l'heure ? L'ASH est plutôt concernée par la course au maintien que par le fait de disputer la finale de la coupe. A moins de nous tromper, mais nous sentons l'ESS capable de refaire le coup et une bouchée de son adversaire du jour. L'Etoile n'est-elle pas le tenant de la coupe !

Programme

Salle Zouaoui

16h00 : EST-JS

Salle Olympique de Sousse

16h00 : ESS-ASH