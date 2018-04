Tunisie: Facile !

ESM : Rebaï, Mezni, Zehou, Ayari, Abbès, Jemaâ, Maâouani, Niang, Baccouche, Meniaoui

Il n'y avait pas photo entre le CA et l'ESM hier. Il fallait dire que la motivation n'était pas la même des deux côtés. Le CA jouait pour préserver sa deuxième place, alors que l'ESM a déjà assuré son maintien. Une équipe clubiste remaniée surtout en défense où Belkhither, Kchok et Opako sont partis titulaires à la place d'un tir suspendu pour somme d'avertissements. Kolsi a joué la carte Chammakhi et Khfifi sur les couloirs en soutien à Khelifa. Le CA a dès la première mi-temps imposé son football sur son adversaire qui avait décidé de rester amassé dans sa zone.

Après une première demi-heure où les Clubistes étaient proches de marquer par Khfifi, Ayadi et puis Khelifa, c'est à la 34' que Chammakhi concrétise la supériorité clubiste par un but libérateur et avec grand métier. C'est ce qu'il fallait pour pousser Khelifa et ses camarades à redoubler d'efforts pour se rassurer sur le match. Et c'est le capitaine Saber Khelifa qui marque le second but à un timing précieux, à la 47'. C'était suffisant pour tuer le match. Le même Khelifa, en superbe forme, a triplé la marque pour son équipe et inscrit son second but personnel à la 56', profitant des erreurs et de la lenteur de la défense de l'ESM. Kolsi ne pouvait pas prévoir un meilleur scénario pour son équipe, lui qui cherchait les trois points, mais qui voulait aussi éviter la moindre débauche d'énergie possible à son équipe.

A 3-0, les deux équipes ont baissé un peu de rythme, avant que Chammakhi, joueur en forme et pétri de qualités de percussion, ne marque son second but et le 4e pour un CA qui retrouve enfin son équilibre en attaque après tant de points ratés. Le festival clubiste allait se poursuivre avec un 5e but, œuvre de l'Algérien Mansour Ben Othmane à la 81' qui peut lui donner un peu de confiance en ses moyens. L'ESM était complètement déboussolée et a réussi, vers la fin, à marquer un but pour sauver son honneur par Ayari. Pour l'histoire, c'est au 5-1 et une victoire méritée pour le CA qui doit atteindre la dernière journée et le déplacement périlleux à Sfax, pour s'assurer la deuxième place au classement. Une chose est sûre, les choses vont mieux au CA après le départ de Marchand.

Résultats

CA Bizertin-CS Sfaxien 2-1

ES Zarzis-ES Tunis 1-0

C Africain-ES Métlaoui 5-1

ES Sahel-CO Médenine 4-0

US Monastir-S Gabésien 1-1

AS Gabès-USB Guerdane 0-3

S Tunisien-JS Kairouan 3-0

Classement

Pts

1) EST 57

2) CA 47

-) ESS 47

4) CSS 43

5) USM 36

6) CAB 34

7) ST 31

-) ESM 31

10) ASG 29

11) SG 25

12) USBG 23

-) ESZ 23

14) COM 17