Tunisie: Plus de 80% n'ont jamais entendu parler du CCL

Ce qui a, particulièrement, attiré l'attention des 20 chercheurs qui ont effectué le sondage, c'est le manque alarmant d'intérêt de la jeunesse aux enjeux nationaux et à la vie publique, liés à la pratique démocratique.

"Plus on évoque un espace géographique plus grand, plus le sentiment d'appartenance diminue, note Manel Ben Achour de l'organisation I Watch. Ils sont plus attachés à leur ville, à leur village qu'à la région ou le pays". En effet, lorsque 67% déclarent être très attachés à leur ville, seulement 32% déclarent être très attachés à la Tunisie. Cependant, dans ces régions du sud, les jeunes ont une très grande confiance en l'armée. La seule structure d'ailleurs à jouir encore de la confiance des jeunes de ces régions. Le degré de confiance accordé aux partis politiques, aux représentants du Parlement, au gouvernement, à la présidence de la République et même à la société civile ne dépasse pas les 30%.

Cette méfiance à l'égard de toute structure se traduit chez eux par une désertion du champ public. Plus de 80% des jeunes de ces régions ne participent ni de près ni de loin à des activités politiques ou associatives.

I Watch et Avocats sans frontières tirent des conclusions et préconisent (comme le veut la loi d'ailleurs) la mise en place de mécanismes réels pour l'instauration de la démocratie participative et de l'open gov. Les deux ONG recommandent aussi aux organisations de la société civile, aux syndicats, aux partis de renforcer leur ancrage dans les régions du sud du pays.