Tunisie: Cinquième place menacée !

USM : Bdiri, Mechmoum, Timoumi, Hichri, Gasmi, Sabbahi, Gharbi (H. Messaïdi 46'), H. Dziri, Mosrati (H. Tka 56') Kabbou Ben Hassine (H. Tka 80')

SG : Hlel, Nefzi, Orkoma, Mahmoud, Ben Sassi, Guesmi, Mido, Gharsallaoui, Mansour Cholé (Beldi 88'), Abudo.

Avides de rachat, «les Bleus», dont c'est le troisième et dernier match à huis clos, débutèrent les débats devant le SG, encore concerné par le maintien, sur des chapeaux de roues... Après un début en fanfare de la «Stayda» qui a joué carrément l'attaque par l'intermédiaire de Cholé qui a lamentablement raté l'aubaine devant une défense locale figée (4')... Son coéquipier Abudo bien servi par le très vif Charsallaoui perd son face-à-face avec Bdiri qui a effacé un but certain (6')... La riposte des «Bleus» jusque-là très timides vint sur coup franc bien placé et tiré juste à côté par le capitaine Hichri (9')... Le réveil des locaux continua de belle manière... comme en témoigne ce contre rapide bien amorcé par Ben Hassine qui sert sur un plateau Kabbou qui crucifie froidement Hlel complètement battu (13'). N'ayant rien à perdre mais tout à gagner, les sudistes se ruèrent corps et âme à l'attaque dans l'espoir d'égaliser mais Nefzi, pourtant bien placé, ne cadre pas bien son tir puissant (20')...

Vers la fin de cette première période de niveau technique appréciable, les protégés de M. Kouki poussèrent les camarades de Hichri dans leurs derniers retranchements mais la précipitation de Gharsallaoui et le manque de précision dans le geste final d'Abudo privèrent le «Stayda» de remettre les pendules à l'heure... à la grande déception de Med Kouki, furieux de voir ses protégés rater des buts aussi faciles...

Gharsallaoui sauve les siens...

Après la pause et jouant son va-tout pour espérer revenir dans le match, les Gabésiens passèrent la vitesse supérieure en exerçant un haut pressing sur l'arrière-garde usémiste très hermétique à l'image de son axe composé de Hichri et du jeune Gasmi époustouflant dans le jeu aérien. A la 21', Mansour, très remuant devant, s'empare de la balle et adresse un bolide de 20 m qui s'abat sur la transversale des buts de Bdiri, pantois. En face, les «Bleus» qui procèdent par contre faillirent doubler la mise mais Messaïdi bien servi par Kabbou vit son tir rater de peu le cadre 26'... Dans le dernier quart d'heure, les Gabésiens se jetèrent carrément à l'attaque en multipliant les assauts par l'intermédiaier d'Abudo et Mansour.

Et sur une action limpide de la droite, Nefzi, meilleur gabésien, devance et centre au deuxième poteau. Gharsallaoui surgit et égalise d'une tête piquée 88'. Les cinq minutes du temps additionnel n'ont pas suffi pour que les «Bleus» ou les Sudistes scellèrent le sort du match par un deuxième but. Avec ce match nul l'USM continue de gaspiller des points précieux pour terminer à la cinquième place menacée par le CAB... Le SG a arraché un précieux point avant de recevoir lors de la dernière journée le ST... pour assurer définitivement son maintien parmi l'élite.