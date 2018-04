Tunisie: Lwa Lwa est passé par là

ASG : Ben Saïd, Saïdi, Chaouech, Chibani, Zralli, Ghaci, Kadri, Saâda, Darragi, Nafti, Jerbi (Attia), Mezlini

USBG : Braïek, Koulibalyn, Ben Hassine, Boufalgha, Raddaoui, Tabboubi, Trabelsi, Sameti, Jaziri (Hammami), Yahia, Zoghlami (Lwa Lwa)

Un premier but d'entrée de jeu, en un temps record (dix huitième seconde) et le sort de la rencontre entre l'ASG et l'USBG était pratiquement scellé en faveur des protégés de Samir Sellimi. Sans Ayari, Ben Aziza, Kovassy, Agrebi, Saâyed et Ameur et avec Ben Brahim et Guechi sur le banc, le «carrelage» n'avait ni les moyens, ni le cœur, ni les tripes pour empêcher les Benguerdanais de rentrer avec une victoire qui pourrait sauver leur place en Ligue 1. Le but éclair de Khaled Yahia, après une passe dans l'intervalle mal anticipée par la charnière centrale new-look Chibani, Zralli, résume à lui seul l'état de forme physique et mentale avec lequel les hommes de Skander Kasri ont abordé et géré ce match sans aucun enjeu à leurs yeux sinon améliorer leur classement, ce qui n'était pour eux que fioriture.

Les deux buts inscrits en l'espace de deux minutes lors de la seconde mi-temps ont confirmé ce visage pâlot de onze silhouettes «Rouge et Noir» qui erraient sur le terrain comme une âme en peine. Un coaching des plus réussis de Sellimi qui fait entrer Lwa Lwa à la place de Chiheb Zoghlami, a sonné le glas de cette «Zliza» méconnaissable et complètement hors sujet. Le Camerounais, une véritable merveille en matière de sang-froid, de lucidité et de précision dans le placement du ballon hors de portée de Ben Saïd, profite d'une nouvelle passe dans l'intervalle décalée cette fois un peu à gauche pour inscrire le deuxième but salvateur (67'). Rebelote deux minutes après, avec toujours une passe dans l'intervalle, à la limite du hors-jeu, en plein axe et le Camerounais qui se fait presque un plaisir à obliger le gardien de but local à aller ramasser dans ses filets la balle du troisième but (69').