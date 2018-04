Tunisie: Création de nouveaux métiers

Les missions de la banque consistent notamment à promouvoir et soutenir les opérations économiques en mettant à leur disposition les produits et les services les plus adaptés, répondre aux attentes de la clientèle des particuliers en lui offrant un réseau étendu et proactif. Il s'agit aussi de consolider son positionnement en tant que premier contributeur au financement de l'agriculture et de l'agroindustrie, tout en consolidant son statut de banque universelle.

Une tendance haussière

En outre, la BNA respecte les valeurs de la citoyenneté, de la proximité, de l'efficience, de l'éthique et de l'esprit d'équipe. L'objectif est d'accompagner les clients (particuliers, professionnels, entreprises et agriculteurs), de les satisfaire, de les fidéliser et de les développer.

L'objectif est de réaliser 1,3 million de relations bancaires. Les chiffres disponibles sur la période 2015-2017 montrent que les résultats d'exploitation ont été de 234 MD en 2017 (+52%) contre 154 MD en 2016 (+485%) et 26 MD en 2015. S'agissant du résultat net, il a été de 199 MD en 2017 (+42%) contre 140 MD en 2016 (+452%) et 25 MD en 2015. A noter que la contribution de la cession des actions de la Sfbt aux résultats est quasiment stable durant les trois exercices.

Par ailleurs, le résultat de l'activité dite récurrente est de 103 MD en 2017 contre 44 MD en 2016 et -69 MD en 2015. Quant au résultat de l'activité non récurrente, il a été établi à 96 MD, l'année dernière, soit le même montant que celui de 2016 et 94 MD en 2015. Cela donne un résultat total des activités de la banque de 199 MD en 2017, 140 MD l'année précédente et 25 MD en 2015.

L'année dernière, les produits d'exploitation bancaire ont totalisé 813 MD (+20%) alors que le produit net bancaire a été d'une valeur de 444 MD (+17%). Quant à la marge d'intérêts, elle a été de 262 MD (+17%) et la marge sur les commissions de 84 MD (+27%). Le portefeuille des titres est passé de 933 MD en 2015 à 1.321 MD en 2016 et 1.412 MD en 2017. Le total des dépôts a été au cours de l'année dernière de 7.633 MD (+9%) dont 2.273 MD des dépôts à vue, 2.471 MD des dépôts d'épargne et 2 889 dépôts à terme. Les créances nettes sur la clientèle sont passées de 6.819 MD en 2015 à 7.372 MD en 2016 et 8.726 MD en 2017.

Une nouvelle approche orientation client est adoptée à la faveur de la création de pôles d'activités par marché. ll a été possible aussi de réorganiser les agences et la création de nouveaux métiers. Parmi les nouveautés annoncées, la création d'espaces de libre service, l'extension et le développement du réseau des agences, l'harmonisation et l'aménagement du réseau d'agences. La BNA a mis en œuvre également un programme entrant dans le cadre de la responsabilité sociétale (Rse).

Une fondation BNA a même été créée pour un engagement de la banque citoyenne. Parmi les activités caritatives on peut citer le transport de plus de 1.000 élèves en parternariat avec la fondation Almadanya. Il a été possible également de réhabiliter des écoles primaires à Bizerte. La banque s'ouvre aussi sur la vie estudiantine et la culture entrepreneuriale. Un projet de parrainage de jeunes talents et de futurs champions des sports individuels a été lancé. Mohamed Islem Bouglia, para-triathlon, champion d'Afrique 2018, a été honoré.