Tunisie: Sans opposition !

ST : Amdouni, Akrimi, Khmiri, Jouini, Khethiri, Maaouani, (Djelassi), Homri (Hosni), Besson, Jdaïed, Ben Ali, Trabelsi (Fouzaï).

JSK : Frioui, Boudiba, Dahnous, Bnina, Nabli (Traoré), Frioui, Romdhana, Laouidi, Zaïdi (Bouguerra), Sassi, Dahnous (Mandoga).

Dès le coup d'envoi, les Stadistes ont réussi à imposer leur maîtrise technique en dominant leur vis-à-vis assez frileux.

En effet, après un essai de Besson, ce dernier profita d'un centrage parfait de Ben Ali pour ouvrir le score à la 7'. Ce but allait motiver les Stadistes qui se sont jetés corps et âme pour aggraver le score. Les Besson, Jdaïed et Trabelsi mettaient en danger les bois aghlabides. La JSK avec cinq espoirs a été incapable de bloquer les manœuvres stadistes. Certes, il y a eu un essai de Sassi, seul face à Amdouni, mais il rata inexplicablement l'égalisation (38').

Et celui qui rate, encaisse. A la 43', un coup franc bien botté par Maaouani aggrave le score pour le ST. La joie des stadistes étant énorme surtout après quatre journées sans victoire.

Sassi centre tous

De retour des vestiaires, les visiteurs ont rectifié le tir en procédant à des réglages au milieu de terrain. La rentrée de Traore a bonifié le milieu et a réussi à alimenter Sassi par de belles balles.

En effet, l'attaquant aghlabide est devenu une menace permanente pour la défense stadiste. Il a tiré un coup franc, mais il a vu son tir percuter le poteau. Traoré a tenté aussi sa chance mais son tir est passé de peu à côté (63') et encore Sassi avec deux essais a failli réduire le score mais, en vain. Sentant le danger, Kouki a fait rentrer Djelassi et Fouzaï pour redonner la flamme à son entrejeu fatigué par ses efforts en première mi-temps. Ce duo a apporté le plus et a alimenté Besson et Jedaïed par de précieuses balles.

Et après un corner bien botté par Djelassi, Jedaïed de la tête triple la marque pour le ST (75').

Le ST a bien joué et permis à quelques jeunes d'avoir un temps de jeu fort précieux pour confirmer leur talent. Le JSK, pour sa part, a raté la première mi-temps. Les jeunes lancés dans le bain ont manqué d'expérience.

Auteur : Karray BRADAI

Ajouté le : 28-04-2018