Tunisie: L'ESR à une victoire du bonheur...

La rotation de l'effectif va être si difficile pour Ferjani qui a deux joueurs capables de prêter main-forte. Contrairement à Tlatli qui peut compter sur 12 joueurs de qualité, y compris les deux jeunes Ganouni et Bouallègue. El Mabrouk devrait-il jouer même quelques minutes, lui qui récupère d'une blessure ? Tlatli a suffisamment de joueurs pour bien gérer ce match.

Les nerfs...

L'ESR est à une victoire du bonheur. Il ne s'agit pas seulement de conserver le titre de champion, mais aussi de rester invincible pour toute la saison, un record à la hauteur de la qualité de l'effectif et de l'expérience de l'équipe. De Abada (qui sort une bonne fin de saison) à Chennoufi (qui reprend sa place en fin de saison) en passant par Abassi, Rezig, Ghayaza, Charles, El Mabrouk, Ibrahima, Mohamed Hdidane (le joueur-cadre et véritable leader de l'équipe) et Kechrid, l'ESR peut varier son basket et alterner les systèmes de jeu qu'elle veut. Ce sera aujourd'hui une occasion pour voir la solidité mentale de ce groupe.

Considéré comme favori par tout le monde, «obligé» de gagner et de convaincre, le groupe de Adel Tlatli va devoir maîtriser les nerfs et éviter de crier la victoire. L'USM, certes acculée, va joueur avec toute son énergie. Pour Tlatli qui cherche son 5e titre de champion (3 à la JSK et 1 à l'ESR), il sait bien que c'est un match où l'ESR doit gagner et terminer le championnat en seigneur. Nous sommes partis pour une partie de charme et de nerfs. L'ESR champion ou un match d'appui ?