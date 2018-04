Tunisie: Des chercheurs au sein de l'entreprise !

Ce terme, inintelligible pour certains, renvoie au trait d'union entre le monde de la recherche et le milieu de l'entreprise. Il s'agit, en effet, d'un mécanisme établi par l'Anpr et financé par l'Union européenne. Il s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui à l'éducation, la mobilité, la recherche et l'innovation. Le point focal de ce dispositif consiste à faciliter l'interaction entre deux univers complémentaires, qui demeurent pourtant distanciés au détriment et des avancées scientifiques, de la visibilité et de l'exploitation des résultats de la recherche, d'une part, et de la performance des entreprises à défaut de ressources humaines de haut niveau, d'autre part.

Comme son nom l'indique, Mobidoc, puise son fondement dans la mobilité des docteurs et des doctorants, dans leur accès au milieu de l'entreprise et leur insertion effective et précieuse dans le domaine socio-économique. L'idée étant, ainsi, de garantir l'ouverture de la recherche scientifique sur son milieu, sur ses besoins et sur les exigences du marché, et ce, dans plusieurs secteurs stratégiques et à forte valeur ajoutée.

Ce contrat de confiance, de complémentarité et d'efficacité requise et éminente réunit les doctorants, les docteurs et le milieu entrepreneurial, le tout sous l'égide et l'appui de l'Anpr. Cette dernière se charge, d'ailleurs, de 80% de l'allocation des chercheurs bénéficiaires de ce mécanisme, les 20% restants sont garantis par la société en question. Il est utile à noter que l'allocation réservée aux doctorants compte 1000 dinars par mois sur une période maximale de 36 mois. Quant aux docteurs - ou post-doctorants-, ils bénéficient chacun de la somme de 1200 dinars par mois sur une durée maximale de 24 mois.

La devise : gagnant-gagnant

L'utilité acquise via ce mécanisme est triplement confirmée : rien n'est plus digne d'intérêt pour un doctorant ou un docteur que de s'appliquer à des travaux de recherche appliquée au sein même de l'entreprise. L'ouverture sur le milieu socio-économique s'avère une occasion pour favoriser l'échange et la complémentarité entre les deux domaines. Une collaboration qui donne forcément naissance à des produits de haute valeur ajoutée et qui hisse le rendement des chercheurs et contribue à l'augmentation, en nombre et en qualité, des travaux de recherche. Les jeunes chercheurs seraient ravis de pouvoir tirer profit d'un double encadrement, soit un encadrement scientifique et un encadrement professionnel. Leurs chances d'accéder au marché de l'emploi sont, ainsi, plus renforcées. Quant aux entreprises, elles auraient l'opportunité d'étoffer leurs ressources humaines par des compétences de haut niveau des chercheurs ayant pour objectif de se distinguer via des projets innovants.

Encore faut-il préciser que les avantages de Mobidoc ne se limitent point au seul appui financier à la réalisation des projets de recherche. Un panier de formations pointues est mis en faveur des chercheurs, dont des formations en réalisation de projet, en management, en valorisation des résultats de la recherche sont au menu. D'autant plus que l'Anpr assure le suivi de la mobilité des docteurs et des doctorants, de leurs projets et veille à la protection de leurs propriétés intellectuelles.

Les fruits de la motivation !

Grâce à Mobidoc, et tout au long des précédentes sessions, des succes -- stories ont été observées aussi bien dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation que dans celui de l'emploi, de l'employabilité et de la dynamique entrepreneuriale. Preuve à l'appui : deux start-up ont été implantées. Un projet H2020 a été admis. Onze brevets ont été déposés. L'on note aussi que trois projets ont été distingués, dont le premier prix de Falling Walls Tunisia pour l'année 2016, le premier prix du Concours des meilleurs projets innovants à potentiel valorisable en biotechnologie de la santé pour l'année 2016 ainsi que le premier prix «Ma thèse en 180s» pour l'année 2015. Notons aussi que douze projets ont bénéficié d'autres appuis financiers, dont cinq projets ayant été appuyés par des primes à l'investissement en recherche et développement (Pird); cinq autres ont bénéficié de l'appui du Programme national de la recherche et de l'innovation (Pnri) et deux projets ont été soutenus par le programme «Valorisation des résultats de la recherche» (VRR). Grâce à ce dispositif, quelque 67 doctorants et docteurs ont pu intégrer la vie professionnelle avec confiance en soi, mérite et détermination.