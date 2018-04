Tunisie: A l'arraché ...

- Boucetta (12' EST)

- Amutu (36' ESZ)

But de : Bouhajeb 88' pour l'ESZ .

ESZ : Jaballah, Maâroufi, Bhar, Chebli, Ben Othmen, Fall, Regueï, Abbès (Mcharek 75'), Jebali, Bjaoui (Bouhajeb 63'), Amutu (Loren Monda 63').

EST : Ben Chrifia, Derbali, Boucetta, Meskini, Rabii, Coulibaly, Kom, Badri, Blaïli (Besghaier 66'), Moncer (Chaâlani 46'), Khénissi.

Dos au mur, les Espérantistes du Sud n'avaient qu'un choix : la victoire pour garder encore de l'espoir. Leurs homologues du Nord étaient plus à l'aise. Ils sont déjà champions de Tunisie et veulent certainement terminer la saison sur une bonne note. Et puis, c'est aussi leur dernière répétition avant leur déplacement pour Le Caire. L'enjeu varie ainsi d'une équipe à l'autre. Les yeux seront fixés surtout sur l'ESZ qui évolue sur son terrain et devant son public. La dernière fois, à Kairouan, elle avait raté des buts faciles.

Après l'observation d'une minute de recueillement, H. Guirat a donné le coup d'envoi de la rencontre qui a débuté avec un excès de prudence, de part et d'autre. Juste un corner sans résultat à l'actif des locaux à la dixième minute. Le jeu s'est cantonné ensuite dans la zone médiane un bon moment. A la 19', Amutu, sur la partie gauche, a perdu le contrôle de la balle et raté l'occasion. Un simple éclair dans la grisaille puisque le rythme n'a pas atteint un haut niveau. Le gardien Jaballah n'a pas été menacé, la plupart du temps. L'EST effectue une attaque sur la partie gauche et Blaïli se trouve bien placé à la 38' mais son tir passe à côté. L'ESZ riposte mais, de nouveau, Amutu, à deux pas de la cage, rate lamentablement l'aubaine à la fin de la première mi-temps.

Ben Chrifia dans un grand jour

L'ESZ a regagné la pelouse avec une seule intention : jouer le tout pour le tout. Une première attaque zarzissienne sur la droite et le centrage ne trouve pas preneur. Deux minutes après, un coup franc bien botté par Regueï et Ben Chrifia sauve. Puis, de nouveau, une autre tentative identique et le gardien tunisois est bien placé. Abbès, à son tour, adresse un puissant tir qui passe à côté. Smaâli incorpore deux autres attaquants dans l'espoir de trouver le chemin des filets adverses. Abbès récidive à la 71' alors qu'il était placé face à la cage. L'ESZ accentue la pression et Ben Chrifia in extremis sauve à la 77'. Une minute après, toujours Moez Ben Chrifia avec la complicité de la transversale empêche le chemin de la balle. La domination des locaux reste stérile. Ce n'est qu'à deux minutes de la fin du match que Bouhajeb effectue une énième attaque. Il se présente seul face au gardien et d'un tir croisé au ras du sol parvient à le battre.

Une victoire arrachée de la sorte, très précieuse et laisse alors l'ESZ dans la course. L'espoir persiste.