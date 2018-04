Tunisie: Un succès pour le moral !

Buts pour le CAB : Hamza Jlassi ( 40' s.p. et 76') et pour le CSS : Aymen Harzi ( 90' +6')

CAB : Kh. Themri, Habib Yeken, Cissé, Seddik Mejri, W. Bousnina, Hamza Jlassi, B. Saïdani, F. Belarbi, Zied Ounalli, H. Amdouni,Habbassi

CSS: Rami Jridi, H. Mathlouthi, Dagdoug, Ammamou, K. Aouadhi, Kingsley Sokari, M. Hedhli, Jassem Hamdouni, Maher Hannechi, Wassim Hnid, Firas Chawat

On était curieux de voir comment les cabistes allaient réagir après leur élimination, le week-end dernier, de la coupe de Tunisie. Ils recevaient à l'occasion le CSS, une équipe qui ne leur réussit pas toujours bien, d'autant qu'ils évoluaient à El Menzah à huis clos. Et d'entrée, les camarades de Thèmri ont montré qu'ils étaient décidés de rompre avec le signe indien devant l'adversaire sfaxien . Les occasions étaient nombreuses de part et d'autre mais ni Ounelli, ni Habbassi du CAB et ni Chawat, ni Hamdouni du CSS n'ont pu les concrétiser. Il a fallu attendre la 40' pour assister à cette une-deux entre Belarbi et Yeken. Le gardien Jridi intervient et commet la faute devant le latéral droit cabiste. Le penalty indiscutable fut transformé par H. Jlassi.

Mérité...

Depuis, le jeu est devenu davantage ouvert et plaisant. Le même Jlassi double la marque à la 76'. Le rentrant Ayman Harzi réduit le score à la... 96'. Une victoire méritée qui donnera, si besoin est, un tantinet de baume au cœur à des cabistes qui sortent d'une grosse déception.