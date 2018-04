Tunisie: La seconde période des Etoilés

Buts ESS : Maraii(49'), B.Belgacem(60'), Chermiti(69'), Zekri(81')

ESS : Krir, Kechrida, Abderrazak, Bédoui, Jemal, Methnani (Trabelsi 72'), Lahmar, Ben Belgacem, Bangoura (Sfaxi 84'), Chermiti (Zekri 77'), Maraii

COM : Jelassi (Fedhil 54'), Samata, Belghali, Lassoued, Kozdoghli, Miladi, Mnafeg, Naghmouchi, Ben Tarchouna, Ben Dhiaf (Santos 87'), Amri (Chtioui 75')

Les intentions étaient diamétralement opposées hier au stade Olympique de Sousse entre une Etoile du Sahel cherchant à optimiser ses chances pour l'octroi de la deuxième place au classement (synonyme de qualification à la prochaine campagne de la Ligue des champions) et un COM lanterne rouge au classement mais gardant quand même une lueur d'espoir pour rester en Ligue 1. En effet, adoptant son 4-2-3-1 habituel avec notamment Maraii comme attaquant de pointe aidé par le tandem Chermiti-Bangoura opérant par des changements de position tantôt sur le flanc droit de l'attaque, tantôt sur le côté gauche, les Etoilés ont imposé une domination quasi-totale à leur adversaire du jour. De fait, la première alerte des locaux a eu lieu dès la 3' quand Lahmar a vu son coup franc rentrant heurter la transversale. Tout de suite après, le jeu s'est installé dans une monotonie manifeste -- l'absence du public y est certainement pour quelque chose -- jusqu'à la 18' quand Maraii a hérité d'un centre précis de Kechrida, mais sa déviation de la tête est passée légèrement à côté. La riposte des « jaune et noir» a eu lieu trois minutes après quand le centre-lob astucieux de Wael Belghali-pur produit de l'Etoile -- a failli tromper la vigilance de Krir et a frôlé la transversale.A la 30', c'est au tour de Hamza Lahmar de voir son tir enveloppé aux abords de la surface de réparation filer sensiblement à côté du montant gauche, confirmant ainsi la domination stérile des protégés de Madhoui.

L'Etoile déroule !

De retour des vestiaires, les coéquipiers du revenant Bédoui se sont montrés plus dangereux et opportunistes, puisque dès la 48', ils ont réussi à ouvrir le score par l'intermédiaire de Amrou Maraii qui est parvenu à marquer le 1er but d'une déviation de la tête, profitant d'un cafouillage devant le portier du COM Anis Jelassi.Le but de l'attaquant a donné des ailes aux Etoilés qui se sont installés carrément dans le camp adverse afin de corser la note et sceller le sort de la rencontre. Ils ont obtenu gain de cause à la 60'puisque B. Belgacem, qui a hérité d'une passe en retrait de Kechrida, a réussi à doubler la marque d'un tir du plat du pied qui a heurté le montant droit avant de se loger dans la lucarne. Les locaux ne se sont pas contentés de leur avantage et ont même réussi à tripler la marque suite à un relais sur la gauche entre Abderrazak et Jemal qui a dévié sur Chermiti qui, lui, n'a trouvé aucune peine pour marquer le 3e but. L'appétit des Sahéliens semblent ne pas avoir de limites lors de cette seconde période. ils ont tenté d'accentuer leur avantage avec Maraii qui a raté son face-à-face avec le portier du COM à la 79'. Une minute après, ce dernier a été l'auteur d'un «caviar» à l'adresse de Zekri fraîchement incorporé à la place de Chermiti, qui fixe le gardien de but de Médenine et marque le 4e but en faveur d'une Etoile visiblement déchaînée. Deux minutes après, Bangoura a failli prendre part au festival offensif des locaux mais son tir à ras de terre est passé légèrement à côté du montant droit.

Au final, les protégés de Madhoui ont réussi à préserver leurs chances intactes pour la place de dauphin avant leur ultime sortie face à l'USBG, grâce notamment à leur efficacité en seconde période.