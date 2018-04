Togo: "Hoessé" du Togo et "Deelorm Cultural Troup" du Ghana ont émerveillé !

Si avec la danse gymnastic de la veille jeudi, la compagnie ghanéenne qui a fait le déplacement de Lomé, et à sa suite le groupe Tabala dans sa présentation de la pièce humouristique, "Amour en feu" ont émerveillé le public, il est à noter que comme ce fut le cas depuis le début des hostilités de la 10ème édition du FITAP, le 24 Avril dernier, l'émerveillement était encore à son comble dans la soirée de Vendredi 27 Avril, jour de l'indépendance du Togo.

Les concours sur l'environnement se sont poursuivi. Sous le regard attentif des membres du jury et ceci durant 3 heures, les candidats au niveau de la danse, des arts plastics et autres ont défilé pour présenter leurs oeuvres au public connaisseur.

Après, place au spectacle avec deux groupes de danse qui se sont succédés à savoir le groupe ghanéen Deelorm Cultural et Hoessé. Hoessé, de par un rythme endiablé et des chants de chez nous, danseurs et chanteurs et batteurs a chauffé la piste et mis du baume au coeur des spectateurs qui, malgré la journée chargée, ont tenu à suivre attentivement tout le programme de la journée. Du Agbadja au Kikan en passant par l'Agéché, l'Adjogbo et autres, ce groupe précité a passé en revue presse la quasi totalité des rythmes folkloriques du sud Togo, pour le grand bonheur du public au premier rang duquel la Directrice du FITAP, Constance Togbonou.

Et le public n'a pas non plus été avare pour accompagner ces groupes, de par des applaudissements et autres geste d'adhésion au spectacle qui se produisait sous ses yeux.

En tout cas, l'émerveillement se poursuit ce Samedi 28 Avril 2018 avec d'autres spectacles encore plus riche. Comme quoi, le FITAP édition 2018 cumulé avec les 20 ans d'existence de ce festival, a décidé d'étaler toute sa maturité aux yeux du public et des férus de la chose culturelle africaine.