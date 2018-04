Burkina Faso: Procès putsch manqué - Paul Ouangrawa s'inquiète d'un affrontement entre pro accusés et pro victimes

C'est une grosse prise qu'ont réalisée les Forces de défense et de sécurité (FDS) du… Plus »

«C'est une insulte à l'endroit de toute la population burkinabè. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des Burkinabè tombent sous les balles assassines et que les présumés coupables soient applaudis par d'autres burkinabè», déplore M. Ouangrawa. Paul Ouangrawa interpelle les autorités à prendre leurs responsabilités au risque de voir un affrontement entre pro accusés et pro victimes. «Il y a risque d'affrontements parce que nous essayons de contenir les camarades mais ça risque de déborder si rien n'est fait parce qu'il y a une limite en toute chose».

Pour le président de l'association des blessés du coup d'état manqué de septembre 2015, «c'est le parti le Congrès pour la démocratie et le progrès qui a mobilisé certaines personnes pour applaudir les présumés coupables du putsch manqué lorsqu'ils apparaissent dans la salle d'audience». Paul Ouangrawa affirme d'ailleurs que les auteurs de tels actes bénéficieraient de 2.000 FCFA par personnes et par audience rien que pour applaudir les présumés putschistes.

