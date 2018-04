Tunisie: Municipales - Faible participation pour le vote des forces de sécurité

Le vote des militaires et des sécuritaires a démarré dimanche à 8h00. Plus »

Par ailleurs, les 359 centres de vote ouverts pour l'occasion, soit environ un par municipalité, étaient placés sous haute surveillance. Au centre de vote de Tunis, situé dans une école primaire du centre-ville, une quinzaine de policiers et militaires contrôlaient l'entrée et les rues environnantes. L'identité des votants était vérifiée avant même leur entrée dans le centre, à l'aide de leur carte professionnelle.

Les bureaux de vote ont fermé à 18h, heure locale, en Tunisie, où les militaires et policiers étaient appelés aux urnes pour les premières municipales depuis la révolution. Les membres des forces de sécurité ont voté une semaine avant les autres citoyens, pour des raisons de sécurité. C'est la première fois dans l'histoire du pays que ces militaires et policiers étaient autorisés à s'exprimer dans les urnes. Pourtant on ne peut pas dire que ce premier vote ait suscité beaucoup d'enthousiasme. Les premières estimations laissent penser à un fort taux d'abstention.

