Sénégal: Journée des travailleurs blessés - Les syndicalistes réfléchissent sur les cancers professionnels

Pour M. Wade, parmi ces "situations ou pratiques inhibitrices figurent entre autres la faible présence des inspecteurs et contrôleurs du travail sur les lieux de travail dans le but de s'assurer de leur conformité aux lois et règlements, l'insuffisance du nombre d'espaces propices au dialogue social en matière de Sécurité et de Santé au Travail (SST) au sein des entreprises, l'exclusion de la majorité des travailleurs contre les risques professionnels(cas du secteur informel, l'agriculture etc)".

Il s'agit d'œuvrer à l'avènement de "milieux de travail sûrs, salubres, motivants et sécuritaires, gages d'une rupture avec un certain nombre de pratiques ou de situations qui entravent l'instauration d'une culture de prévention" a-t-il fait remarquer.

Ndiouga Wade a, à cette occasion, appelé les travailleurs à une meilleure organisation et les pouvoirs publics à "réglementer plus efficacement" l'utilisation des produits toxiques dans les lieux de travail.

